Centrafrique : Le Président Touadéra réaffirme sa vision pour l'avenir du pays

Le Palais de la Renaissance a vibré ce mercredi 8 janvier 2025 lors de la cérémonie de présentation des vœux des membres du Cabinet, du personnel de la Présidence de la République et des structures rattachées, sous le Haut Patronage de Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République et Chef de l’État.





Ouverture de la Cérémonie



La cérémonie a été ouverte par Monsieur Obed Namsio, Ministre d’État et Directeur de Cabinet, qui a délivré un message empreint de gratitude, soulignant les progrès réalisés sous le leadership éclairé du Chef de l’État. Trois remises symboliques de cadeaux ont suivi, témoignant de l'attachement et de la reconnaissance du personnel envers le Président.





Discours du Président



Dans son allocution, le Président Touadéra a exprimé sa profonde gratitude envers l'ensemble du personnel, les qualifiant de piliers essentiels dans la mise en œuvre de son programme pour la reconstruction nationale. Il a rappelé les efforts collectifs qui ont permis des avancées notables malgré les défis.





Priorités pour 2025



Le Chef de l'État a fixé les grandes priorités pour l'année 2025, qu'il a qualifiée d'année charnière pour la consolidation de la démocratie, la souveraineté nationale et la relance économique.



Il a insisté sur l’importance des élections locales, présidentielles et législatives à venir, appelant chacun à faire preuve d’un engagement patriotique sans faille.





Appel à la Discipline et à la Rigueur



Le Président a également souligné l’impératif de discipline, de loyauté et de rigueur dans le travail, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs républicaines. Il a abordé les défis internes, notamment le besoin de renforcement des capacités et d'amélioration des conditions de travail, promettant des solutions progressives aux préoccupations exprimées.





Ambiance Conviviale



Après les discours, un déjeuner a permis aux personnels d’échanger dans une ambiance conviviale, renforçant les liens entre collègues et supérieurs. La cérémonie s'est conclue par le retrait respectueux du Président, marqué par des salutations.





Engagement Collectif



Cette cérémonie annuelle a non seulement renforcé les liens entre le Chef de l’État et ses proches collaborateurs, mais elle a également été l’occasion de réaffirmer une vision commune pour l’avenir de la République Centrafricaine. Ensemble, tous les acteurs de la Présidence se sont engagés à relever les défis à venir, portés par un esprit de solidarité et de patriotisme.