Centrafrique : Près d’une centaine de commerçants dépouillés sur l’axe Bocaranga

« L’insécurité persiste aux alentours de Bocaranga dans l’Ouham-Pendé. Près de 100 commerçants ont été dépouillés de leurs biens par des hommes en armes, le dimanche 10 novembre 2023, au village Konkpara, situé à 35 kilomètres de la ville. Les braqueurs ont soutiré environ 8 millions de francs CFA à leurs victimes », a rapporté ce 24 novembre 2023, la radio locale Ndeke Luka.



Selon les témoignages recueillis par Radio Ndeke Luka, « le braquage s’est déroulé au village Mbiwone Zari aux environs de Bocaranga. L’acte est attribué aux éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC), actifs dans la région. Plusieurs dizaines de commerçants et agriculteurs ont vu leur économie volatiliser ».



« Nous sommes tombés dans l’embuscade des rebelles de 3R. Ils étaient au nombre de 3, tous armés de fusils d’assaut. Ils nous ont conduits en brousse pour nous détrousser. Ils ont pris tout notre argent. J’ai perdu plus de 300.000 francs CFA », a indiqué à Ndeke Luka, une commerçante, victime de cette agression.



« Ils nous ont jeté par terre et nous ont exigé de leur remettre de l’argent. Nous leur avons remis 40.000 francs CFA qu’ils ont refusés. Ils m’ont menacé de mort s’ils trouvaient encore de l’argent sur nous. Ils ont arraché mon sac et ont trouvé de l’argent dedans. Raison pour laquelle, ils m’ont violemment tabassée », a témoigné une autre victime à la radio Ndeke Luka.



Face à la recrudescence de l’insécurité et à la montée des vols à main armée sur les axes menant à Bocaranga, la population appelle le gouvernement à plus de fermeté contres les groupes armés.



« Nous demandons au gouvernement de veiller sur la situation sécuritaire dans la préfecture de l’Ouham-Pende, notamment à Bocaranga. Il nous est difficile de mener nos activités économiques pour entretenir nos familles. Aux alentours de la ville, la libre circulation des personnes et des biens est pénible », a lancé une autre victime à la radio centrafricaine.