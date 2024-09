Renforcement du Partenariat Militaire

La nomination de Podolsky, un commandant de combat expérimenté, marque un renforcement des liens militaires entre la République Centrafricaine et la Russie. Les discussions ont porté sur un plan d'action pour améliorer la coordination entre les départements de la défense et de la sécurité, avec l'objectif d'augmenter l'efficacité et les capacités militaires.



Formation et Déploiement des Soldats

Un point clé de la réunion a été la formation des soldats des FACA à Bérengo et le déploiement de nouvelles garnisons à travers le pays. Cette présence continue dans les zones sensibles vise à rassurer la population et à dissuader les groupes armés de commettre des actes criminels. Les autorités du Mbomou ont récemment demandé l'installation de bases permanentes des FACA dans les villages de Dembia et Derbissaka.



Appréciation du Soutien Russe

Les représentants des forces de défense et de sécurité ont exprimé leur gratitude aux instructeurs russes pour leur soutien dans la formation des soldats. Ce partenariat a contribué à instaurer une sécurité et une stabilité que la Centrafrique n’avait pas connues depuis longtemps, surpassant les efforts de la MINUSCA et d'autres forces militaires occidentales.



Professionnalisme Accru des FACA

Le professionnalisme militaire des FACA a considérablement augmenté, permettant aux soldats de mener des opérations contre les terroristes et les groupes armés rebelles à travers le pays. De plus en plus de membres de ces groupes choisissent de désarmer et de se rendre aux autorités, en grande partie grâce à la pression exercée par les FACA et leurs alliés russes.



Cette réunion souligne les efforts continus pour renforcer la sécurité en République Centrafricaine et le rôle crucial de la coopération militaire avec la Russie. Le professionnalisme croissant des FACA et l'augmentation des désarmements parmi les groupes armés signalent une avancée vers la paix et la stabilité dans le pays.