Centrafrique : incident au Lycée Barthélemy Boganda, la France exprime sa compassion

C’est avec une profonde tristesse que l’ambassade de France a appris l’incident tragique survenu le mercredi 25 juin 2025 au sein du Lycée Barthélemy Boganda, à Bangui, l’un des centres d’examen du baccalauréat en cours.



Ce drame national aurait causé la perte de plusieurs vies humaines et fait de nombreux blessés parmi les élèves présents sur les lieux. L’ambassade de France adresse ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées, aux proches des victimes, ainsi qu’à toute la communauté éducative profondément affectée par cet événement dramatique.



Elle exprime également son soutien solennel aux élèves blessés, à qui elle souhaite un rétablissement complet, dans les meilleures conditions possibles. En cette période cruciale pour l’avenir de nombreux jeunes centrafricains, appelés à franchir l’étape essentielle des épreuves du baccalauréat, la survenue d’un tel accident bouleverse l’ensemble de la communauté nationale et internationale.



Face à cette épreuve, la France réaffirme sa solidarité pleine et entière envers le peuple centrafricain, et tout particulièrement envers sa jeunesse, porteuse d’espoir et d’avenir. L’ambassade tient à saluer le courage et le dévouement de l’ensemble des personnels soignants, enseignants, encadrants et services de secours mobilisés dans l’urgence, ainsi que les autorités centrafricaines pour la prise en charge rapide de cette situation.



La France demeure aux côtés de la République centrafricaine dans cette épreuve, et renouvelle son engagement sans faille en faveur de l’éducation, de la jeunesse et de la sécurité dans le pays.