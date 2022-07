Centrafrique : la MINUSCA dénonce une campagne de désinformation contre ses contingents

« La MINUSCA constate avec préoccupation une reprise de la désinformation relayée par des organes de presse et les réseaux sociaux, qui cible certains de ses contingents. La MINUSCA dénonce cette nouvelle tentative visant à dénigrer la mission et à créer un sentiment hostile envers son personnel », a déclaré le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, lors de la revue des activités hebdomadaire de la Mission, retransmise par Radio Guira FM. Selon le porte-parole, la Mission continuera de travailler avec les différents acteurs en Centrafrique pour combattre ce dangereux fléau.



Dans son intervention, le porte-parole a rappelé la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devant le Conseil de Sécurité, le 12 juillet dernier, pour qui « la désinformation n’est pas seulement trompeuse, elle est dangereuse et potentiellement mortelle. Cela alimente la violence mortelle contre notre personnel et nos partenaires. Il transforme notre drapeau bleu de symbole de sécurité en une cible d’attaque ».



A son tour, le porte-parole de la Force, le Lieutenant-colonel Abdul Aziz Ouédraogo, dénonce la campagne de désinformation orchestrée contre ses unités « alors que celles-ci sont engagées dans leur mission de protection des civils ». « Les actions décisives des casques bleus les semaines écoulées ont permis ramener la quiétude et le retour de personnes déplacées dans certaines localités. Elle rassure les populations », explique-t-il.