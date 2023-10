Centrafrique : la mission du Conseil européen va soutenir les forces de défense et de sécurité

Le président de la République centrafricaine, le Pr Faustin Archange Touadera a rehaussé de sa présence, dans la soirée du 12 octobre 2023 à l'hôtel Ledger Plaza, la cérémonie de la célébration du 3ème anniversaire de la mission du Conseil européen en République Centrafricaine.



Pour le chef de mission de Conseil de l’Union européenne en République centrafricaine, José Marquez Diaz, la présence du président Faustin Archange Touadera et des autorités centrafricaines, témoigne de l’excellence des relations entre la République centrafricaine et l’Union européenne, à travers la mission EUAM-RCA.



Cette mission de l’Union européenne, déployée en République centrafricaine a contribué au renforcement et à la consolidation des capacités institutionnelles des Forces de sécurité intérieures. Elle vise également à renforcer l’inter opérabilité entre les Forces de sécurité intérieures, les douanes et les eaux et forêts.



Prenant la parole au nom du gouvernement centrafricain, le ministre du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou a salué l’excellence des relations entre la République centrafricaine et l’Union européenne à travers l'EUAM-RCA installée dans le pays, sur la demande du président Touadera.



L’engagement de l’Union européenne auprès de la République centrafricaine dans le cadre du renforcement des capacités des Forces de sécurité intérieures a énormément contribué au retour de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Il a sollicité le renforcement de ce partenariat entre la mission EUAM-RCA et la République centrafricaine, au bénéfice du peuple centrafricain.