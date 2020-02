Centrale Electrique du Congo : Une 3ème turbine pour couvrir le besoin énergétique national

La mise en service de cette 3ème turbine constitue un ouf de soulagement pour les communautés urbaines et rurales. Les deux premières turbines de cette centrale (GT1 et GT 2) avec une puissance de 314 MW ne permettaient qu’un accès à l’énergie à environ 2,8 millions de personnes, soit plus de 70%, sur une population de 4 millions d’habitants. Ainsi, la 3ème turbine permettra au 1,5 millions de personnes supplémentaires d’avoir accès à l’énergie. Il s’agit-là de la mise œuvre de la politique gouvernementale visant à offrir l’électricité à un plus grand nombre de Congolais.



Selon les spécialistes, la Centrale Electrique du Congo qui disposera dorénavant d’une puissance installée de 484 MW, pourrait couvrir le besoin énergétique national. Mais, il faut pour cela que le réseau de distribution soit en mesure de transporter toute la puissance produite. C’est dire que le réseau de distribution, nécessite de grands travaux de réfection pour que l’accès à l’énergie pour tous soit effectif.



A noter que, la Centrale Electrique du Congo a été inaugurée le 23 décembre 2011 par le président, Denis Sassou N’Guesso. La 1ère turbine (GT1) et la 2ème (GT2) ont été mises en service respectivement les 13 et 20 novembre 2010.