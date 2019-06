Centurion Law Group annonce son intention d’être coté en bourse

Le groupe juridique et de conseil Centurion (Centurionlg.com) devrait devenir le premier cabinet de conseil en droit et en énergie africain à être coté en bourse cette année, alors qu'il se prépare à rejoindre l'une des principales bourses de valeurs d'Europe.

C’est une étape naturelle pour Centurion, compte tenu de la forte part de marché du groupe dans le secteur du pétrole et du gaz en Afrique subsaharienne et de son activité accrue ces dernières années.

L’année dernière, Centurion a acquis IMANI-African Lawyers on Demand pour lancer Centurion Plus, le modèle de services juridiques flexibles de premier plan en Afrique, qui offre des coûts compétitifs et des services juridiques flexibles efficaces à travers le continent. Grâce à Centurion Plus, les entreprises clientes à travers l’Afrique peuvent choisir parmi un groupe d’environ 190 avocats à la demande soigneusement sélectionnés pour des services juridiques temporaires et basés sur des projets particuliers.

« Centurion s'est toujours distingué par sa capacité à s'adapter au changement, à conclure des accords et projets, et à être panafricain et pro-africain », a déclaré le PDG NJ Ayuk. « Le marché juridique africain a beaucoup changé et nous sommes fiers d’être un chef de file des transformations juridiques en Afrique. Nous envisageons notre cotation dans quelques mois et nous sommes vraiment ravis de cette nouvelle phase de croissance pour la société et pour nos clients. ”

À propos de Centurion :

Centurion (Centurionlg.com) est un groupe consultatif panafricain juridique et énergétique de premier plan qui possède une vaste expérience du secteur pétrolier et gazier. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal et la lutte contre la corruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui créent ou développent une entreprise en Afrique avec des bureaux et des filiales au Ghana, au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Sud Soudan, au Nigeria, au Gabon, en Angola et au Sénégal.