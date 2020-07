Centurion lance la première pratique africaine dédiée aux sports, médias et divertissements

Les athlètes africains, ainsi que les industries du divertissement, des sports, de la publicité et des médias du continent sont importants pour l’économie régionale et mondiale. Afin de soutenir davantage l'industrie du sport et du divertissement en croissance rapide à travers l'Afrique, Centurion Law Group (www.CenturionLG.com) est ravi d'annoncer le lancement d'une nouvelle pratique dédiée.

Dans toute l'Afrique subsaharienne, les sports, les médias et le divertissement sont de plus en plus devenus des industries génératrices de revenus pour les pays africains, des piliers de la création d'emplois et d'importants moteurs de diversification économique. Au-delà de Nollywood, les industries africaines du divertissement et du sport sont devenues au centre des investissements mondiaux et ont capitalisé sur l'adoption croissante de la technologie pour devenir compétitives à l'échelle mondiale.

« Avec ses antécédents en matière de conclusion d’accords de haut niveau et de haute qualité, Centurion est la solution idéale pour les industries du sport, du divertissement et des médias en Afrique », a déclaré Oneyka Ojogbo, responsable de la pratique des sports et du divertissement. « Nous assistons à la montée en puissance d'une véritable industrie africaine dans ces domaines, qui nécessite désormais les meilleurs services juridiques et commerciaux possibles en provenance du continent lui-même», a-t-elle ajouté.

À mesure que l'industrie se développe et attire les investissements, il est encore plus crucial de protéger adéquatement son essence, ses acteurs locaux, ses flux de revenus et sa bancabilité. La nouvelle pratique de Centurion offrira un pont entre le secteur privé et public, en veillant à ce que les réglementations adoptent les tendances du marché, favorisent un environnement propice pour les investisseurs et protègent les intérêts des entrepreneurs et des entreprises africaines opérant dans ces secteurs.

« Notre travail va au-delà du conseil juridique. Nous fournissons des conseils pour la carrière et la vie, et aidons les clients à bâtir une entreprise autour de leur marque, à protéger leurs actifs et à tirer parti des opportunités commerciales stratégiques pendant et après leur carrière », a conclu Ojogbo. La pratique offrira aux entreprises et parties prenantes locales et internationales une gamme complète de services juridiques et de gestion, y compris les finances, les licences, les droits de propriété intellectuelle, la concurrence, la publicité, la représentation et la négociation, le parrainage, les investissements et la conformité.

À propos de Centurion :

Centurion (www.CenturionLG.com) est un groupe consultatif juridique et énergétique panafricain de premier plan avec une vaste expérience dans le secteur pétrolier et gazier. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal et anticorruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui démarrent ou développent une entreprise en Afrique avec des bureaux et des filiales au Ghana, au Cameroun, au Canada, en Allemagne, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Soudan du Sud, au Nigéria, au Gabon, en Angola et au Sénégal.

