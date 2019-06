Centurion promeut la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur pétrolier du Sud Soudan

C’est avec plaisir que Centurion (https://CenturionLG.com) annonce le lancement prochain d’un programme de formation sur mesure en matière de transparence et de bonne gouvernance pour l’industrie pétrolière et les entreprises du Sud-Soudan.

Cette formation servira de programme pilote avant d’être étendue aux autres marchés clés de la croissance du pétrole en Afrique, tels que la Guinée équatoriale, le Sénégal et le Ghana. Il sera proposé aux entreprises nationales et au secteur privé.

"La transparence et la bonne gouvernance ne sont pas seulement les piliers d’une entreprise performante et efficace, elles sont également essentielles pour gagner la confiance des investisseurs, attirer des capitaux et signer des partenariats et des accords de coentreprises solides", a expliqué NJ Ayuk, PDG de Centurion. "Le respect des dernières normes internationales et des meilleures pratiques en matière de bonne gouvernance rendra les compagnies pétrolières plus compétitives sur la scène régionale et internationale."

Le programme a été développé par l’équipe d’avocats de Centurion en coopération avec les plus grands experts africains et internationaux en la matière. Il sera livré dans le cadre du programme croissant de responsabilité sociale du cabinet, qui organisera également à Juba, au cours du mois à venir, l’atelier sur le renforcement des capacités nationales.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/centurion-to...