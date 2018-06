Chad’s Innovation Summit aide la jeunesse tchadienne à aller de l’avant

En prélude au sommet tchadien sur l’innovation et l’entrepreneuriat qui se tiendra du 18 au 20 juin 2018 au Radisson Blu Hôtel, Chad’s Innovation Summit a organisé une journée culturelle le 13 juin 2018 à 9 heures au cinéma « Le Normandie ». La journée culturelle du 13 juin 2018 a pour but d’expliquer l’objectif du sommet tchadien sur l’innovation et l’entrepreneuriat et soumettre le programme dudit sommet au public.



Selon l’initiateur de Chad’s Innovation Summit, Hamid Khayar Oumar Deffallah, l’objectif de ce sommet est de créer un incubateur c’est-à dire l’espace de travail où un initiateur pourra apporter son idée et se faire accompagner par les autres. Il s’agit de créer des entreprises solidaires qui font pousser les autres entreprises à réussir. L’initiateur a également exhorté le public à ne pas attendre le gouvernement, ni les parents mais chercher à aller de l’avant ; mais pour pouvoir aller de l’avant, il va falloir se mettre en communauté, travailler avec les autres.



Le sommet du 18 au 20 juin 2018 aura pour thème : bâtir une communauté à l’innovation et l’entrepreneuriat. Il vise à sensibiliser, mobiliser, engager et outiller les jeunes tchadiens à apprendre et à explorer des carrières dans l’entrepreneuriat pour construire une génération résiliente de jeunes leaders tchadiens. A l’issue de ce sommet, l’ambition des initiateurs est de créer un business hub, un espace communautaire libre innovant et prospère qui permettra non seulement d’orienter la jeunesse tchadienne vers le leadership entrepreneurial, créateur de richesse mais également d’accompagner techniquement et financièrement les projets d’entreprises innovantes et viables. L’idée est de permettre à cette jeunesse de concrétiser leur réussite personnelle et de transformer leurs sociétés.



La journée culturelle du 13 juin 2018 a été suivie par la journée porte ouverte à 15heures au CEFOD, pour pouvoir donner des explications du sommet en détail au public.