Chadian Airline est née et va lancer ses activités en octobre prochain

Le Chef de l’Etat a officié ce matin, au palais présidentiel la cérémonie de signature d’un accord pour la création de la nouvelle compagnie aérienne tchadienne. Le ministre de l’Aviation civile et de la Métrologie nationale, Mahamat Tahir Rozi d’un coté, et le directeur du service commercial d’Ethiopian Airlines Busera Awel de l’autre, par leur signature, engagent le Tchad et le groupe Ethiopian Airlines dans un partenariat de longue durée.



L’accord vient préciser les contours de cette relation et les conditions de la gestion de la nouvelle compagnie aérienne tchadienne, précise la Présidence. Chadian Airline porte en elle de grandes ambitions partagées par les deux parties, renseigne Busera Awel, directeur du service commercial d’Ethiopian Airlines.



L’enthousiasme du responsable éthiopien est aussi partagé par le ministre Mahamat Tahir Rozi qui voit grand dans cette nouvelle aventure.



La date du lancement, fixée pour octobre, laisse croire que la compagnie Chadian Airline va rapidement se lancer dans l’acquisition de sa flotte. Son capital est détenu à 51% par le Tchad et à 49% par le groupe Ethiopian Airlines.



Misant sur l’expérience éthiopienne en la matière, la compagnie ambitionne de faire de N’Djamena un carrefour de la sous-région.



Avec Dg-com/Pr