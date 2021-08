Championnat d'Afrique FIBA U16 : deux joueurs du Tchad remportent des trophées

Deux joueurs de l'équipe U16 du Tchad qui a pris part au Championnat d'Afrique FIBA, ont remporté des trophées individuels pour leurs performances.



Mahamat Tahir a reçu la médaille de la meilleure révélation et du meilleur rebondeur du tournoi, tandis que Mbafé Kanigué Abdel-kerim a reçu la médaille du meilleur scoreur et meilleur shooteur de 3.



Sur les sept équipes, le Tchad termine en quatrième position au classement. "Le Tchad a réussi à se hisser dans le dernier carré de la compétition aux côtés du Mali, de l'Égypte et de l'Algérie. C'est un fantastique résultat pour le Tchad, néophyte dans le tournoi", se félicite la FIBA.



Les SAO ne sont pas parvenus à remporter le match pour la 3ème place, dimanche 15 août au Caire. Ils se sont inclinés face à l'Algérie sur le score de 50-65.



La veille, l'équipe du Tchad s'est inclinée face au Mali en demi-finale du Championnat d'Afrique FIBA U16.



La 7ème édition du FIBA U16 African Championship se déroule du 6 au 15 août 2021 et servira d’éliminatoires pour le Championnat du Monde U17 FIBA 2022. Le vainqueur et le finaliste valideront leurs billets pour la compétition pour la Coupe du Monde de l’an prochain.