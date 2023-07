Championnat de foot au Tchad : BEAC de Sarh enregistre sa première victoire

Au Stade de Paris-Congo ce 21 juillet 2023, la rencontre entre l'équipe de la BEAC de Sarh et celle du Sahel de Faya s'est achevée avec un score éclatant de 5 buts à 0 en faveur de la BEAC.



Cette victoire marque un tournant pour l'équipe de la BEAC de Sarh, qui enregistre ainsi sa première victoire depuis le début de ce championnat national de football. Les supporters se sont réjouis de la performance impressionnante de leur équipe et espèrent que cela lui donnera l'élan nécessaire pour poursuivre sa lancée dans la compétition.



Le match a été riche en émotions et en action sur le terrain. Le Sahel de Faya a tout donné, mais n'a pas réussi à contrer la détermination de leur adversaire.