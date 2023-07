Championnat national de football au Tchad : TP Elect-Sport et Éléphant d'Amtiman victorieux

Dans l'immédiat et jusqu'à nouvel ordre, seuls le stade de Paris-Congo et celui de Farcha sont maintenus pour les rencontres des matchs.



Cependant, l'engouement du public pour le football était palpable, et l'organisation de l'événement s'est déroulée avec succès et sérénité. De nombreux citoyens ont exprimé leur satisfaction concernant le renouveau apporté par l'équipe dirigeante du comité de normalisation dans la pratique du football. Leur leadership a suscité de l'espoir dans le cœur de la jeunesse, qui voit en cette compétition une source d'inspiration et de motivation pour leur avenir sportif.



Le championnat national de football au Tchad continue ainsi de rassembler les foules et de susciter l'enthousiasme chez les passionnés de ce sport. Les prochaines rencontres promettent de nouveaux moments palpitants et des émotions fortes pour les supporters et les joueurs.