Changement Social et Comportemental : Un Atelier pour Transformer l’Éducation au Tchad

Khady Nimaga Ouattara, la cheffe de section changement social et comportemental de l'UNICEF-Tchad, a souligné dans cet atelier qui va durer quatre jours, l'importance capitale de cet atelier pour renforcer le système permettant un véritable changement de comportement.



Le secrétaire général du MESRSI, Pr. Réounodji Frédéric, a rappelé aux 34 participants issus de différentes institutions d'enseignement supérieur que cet atelier fait suite à un atelier de réflexion stratégique organisé en novembre 2022 sur le rôle des universités tchadiennes dans le partenariat pour le changement social et comportemental. L'objectif est de renforcer le partenariat entre les institutions en vue de promouvoir une transformation sociale et comportementale positive dans le domaine de l'éducation et du respect des normes sociales à tous les niveaux. Pr. Réounodji Frédéric a aussi souligné l'implication des institutions d'enseignement supérieur dans la réflexion sur les questions liées aux changements comportementaux et sociaux, et l'engagement du MESRSI pour rendre opérationnelles toutes les institutions identifiées dans ce processus.



L'atelier se concentre sur l'identification des besoins en matière de changements sociaux et comportementaux, l'établissement des grandes lignes de programmes de formation, la définition des objectifs d'apprentissage, des modules de cours, des méthodes pédagogiques et des critères de recrutement des étudiants.