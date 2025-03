Changement climatique au Tchad : L'eau vire au rouge dans le Sud-Kanem

Depuis quelques semaines, le département du Sud-Kanem est confronté à un problème d'eau qui a changé de couleur, un phénomène sans précédent. La population craint une épidémie si des échantillons ne sont pas prélevés et examinés pour déterminer l'origine de ce changement abrupt.

Intervention des Autorités Pour faire face à cette situation, le préfet du département, M. Mahamat Brahim Salay, a effectué une visite sur le terrain, accompagné par une équipe de l'Association pour le Développement de Mondo (ADM). Ils ont inspecté les différents forages d'eau afin de constater visuellement la réalité sur place.



La situation soulève des questions quant à savoir si ce phénomène est une répercussion du changement climatique sur la qualité de l'eau. Les constats révèlent que l'eau a pris une couleur rougeâtre et présente un goût salé, une situation généralisée dans tout le département.

Impact sur l'Agriculture Les agriculteurs, en particulier ceux qui pratiquent la culture maraîchère, signalent que leurs semences commencent à mourir en raison de la mauvaise qualité de l'eau. Cela pose un risque grave pour la sécurité alimentaire de la population.

Appel à l'Aide Face à cette crise, un appel d'urgence est lancé aux autorités tchadiennes pour envoyer des experts afin de prélever des échantillons et déterminer les substances qui affectent les eaux, qui sont essentielles à la vie de la population.



Ali Younous Ali, responsable de l'ADM, a exprimé son inquiétude, soulignant que la situation est alarmante. La population commence à refuser la consommation de cette eau, ce qui pourrait entraîner un besoin urgent d'importer de l'eau potable pour approvisionner les habitants, en attendant de clarifier la situation.