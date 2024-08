Changement climatique au Tchad : former les citoyens de demain pour un avenir durable

Le changement climatique, caractérisé par le dérèglement global et durable des paramètres du climat, se traduit par une hausse des températures et une augmentation de l'intensité/fréquence des phénomènes climatiques extrêmes.



L'école ne peut plus faire l'impasse sur ce sujet, l'éducation au changement climatique est devenue une nécessité absolue.



Intégrer ce concept dès le plus jeune âge permettra de former des citoyens responsables, capables de mieux comprendre les mécanismes du dérèglement climatique et les dangers liés à la destruction des écosystèmes.



Cette prise de conscience précoce est essentielle pour limiter les risques et dommages futurs liés aux impacts du changement climatique.



L'implication des enseignants et acteurs de l'éducation sera cruciale pour y parvenir, car bien souvent les dirigeants semblent encore manquer de maîtrise sur ces enjeux.



Bien que difficile, il est impératif d'aborder le changement climatique à l'école afin de permettre aux élèves de découvrir les conséquences et d'apprendre à s'adapter.





Les inondations récurrentes qui frappent le Tchad ne sont pas uniquement des manifestations d'une volonté divine, mais les conséquences directes du changement climatique. La hausse des températures, l'intensification des précipitations et la dégradation des sols fragilisent les écosystèmes et augmentent la vulnérabilité des populations. Les agriculteurs voient leurs récoltes détruites, les éleveurs perdent leur bétail et les infrastructures sont endommagées. Face à cette situation, l'école doit devenir un lieu d'apprentissage et de sensibilisation, où les élèves découvriront les causes du changement climatique, ses conséquences et les solutions possibles. En leur apprenant à économiser l'eau, à trier leurs déchets et à adopter des modes de consommation plus durables, nous formerons les citoyens de demain, capables de relever les défis environnementaux.