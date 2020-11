Changement du régime juridique nigérian : le plus grand producteur de pétrole d’Afrique est-il enfin à la portée d’une nouvelle loi pétrolière ? (Par NJ Ayuk)

Par NJ Ayuk, président, Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org)

Cette semaine, la Chambre africaine de l'énergie publiera un rapport présentant ses prévisions à court terme pour le continent. Ce rapport, l'Africa Energy Outlook 2021, identifie le Nigéria comme le pays ayant le plus grand potentiel pour augmenter la production d'hydrocarbures. Mais il souligne également que le Nigéria a été confronté à certains défis en ce qui concerne la réalisation de ce potentiel.

Bien sûr, certains des défis ont leurs racines dans les événements de 2020 – la pandémie de coronavirus (COVID-19), la chute dramatique de la demande mondiale d'énergie et la guerre des prix du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite qui a brièvement conduit les prix du brut à la baisse. Cependant, le pays est également confronté à un certain nombre de défis permanents.

L'un de ceux-ci est la nécessité d'un nouveau régime de réglementation pétrolière et gazière.

L'Africa Energy Outlook 2021 note que le gouvernement nigérian travaille depuis des années pour répondre à ce besoin. Jusqu'à présent, toutes ses tentatives ont échoué. En 2018, par exemple, les membres du Sénat ont voté en faveur de l'approbation d'une loi connue sous le nom de projet de loi sur la gouvernance de l'industrie pétrolière (PIGB), mais le président Muhammadu Buhari a opposé son veto à sa version du projet de loi et l'a renvoyée.

L’administration de Buhari n’a cependant pas abandonné. Plus tôt cette année, le président a déclaré que son administration était déterminée à rédiger une nouvelle version de la loi sur le pétrole et le gaz et à assurer son adoption par les deux chambres de l'Assemblée nationale avant la fin de 2020.

Des signes de progrès… mais lesquels ?

Le rapport de l’AEC exprime des doutes sur la capacité de Buhari à aller aussi loin avec le nouveau projet de loi sur l’industrie pétrolière (PIB). Je considère que ce scepticisme est compréhensible, étant donné que le Nigéria tente - et échoue - depuis près de deux décennies d’effectuer des changements sur ce front. Mais je tiens également à souligner qu'Abuja a fait de réels progrès cette année.

Premièrement, le gouvernement a achevé la version provisoire du PIB et l'a soumis à l'Assemblée nationale en août.

Deuxièmement, le gouvernement a obtenu des promesses des deux chambres de la législature pour accélérer les discussions sur le BIP afin qu'elle puisse être adoptée avant la fin de l'année.

Troisièmement, le projet de loi a passé sa première lecture à la Chambre des représentants et au Sénat le 30 septembre.

Quatrièmement, le projet de loi a passé sa deuxième lecture à la Chambre des représentants et au Sénat le 20 octobre.

Cinquièmement ... eh bien, est-il raisonnable d'énumérer un cinquième signe de progrès ? Peut-être pas. Presque immédiatement après que la PIB ait passé sa deuxième lecture, le Sénat du Nigéria a suspendu les sessions plénières jusqu'au 24 novembre afin de pouvoir se concentrer exclusivement sur l’établissement du budget fédéral pour l’année prochaine. De plus, il a donné aux comités sénatoriaux concernés huit semaines pour apporter les contributions législatives nécessaires au projet de loi.

À court de temps

En raison de ces développements, le calendrier pour assurer l'adoption du projet de loi a changé.

Comme je l'ai mentionné précédemment, le président Buhari a déclaré qu'il souhaitait signer la PIB avant la fin de cette année. Mais si le Sénat continue de se concentrer exclusivement sur le budget jusqu'au 24 novembre, il aura un peu plus d'un mois pour respecter cette échéance – ou même moins, si les comités prennent les huit semaines qui leur sont allouées pour apporter des contributions législatives. Quoi qu'il en soit, il aura beaucoup à faire en peu de temps. Il devra conclure les discussions en commission, adopter la nouvelle loi sur le pétrole et le gaz en troisième lecture, obtenir l'assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat sur la version finale de la loi, puis l'envoyer au président pour signature en quelques semaines seulement.

En théorie, le PIB pourrait perdre de son élan pendant l'une de ces étapes. Si les discussions du comité durent huit semaines, elles prendront fin le 15 décembre, laissant très peu de temps avant la fin de l'année. Si les législateurs proposent des amendements en troisième lecture, ils peuvent avoir besoin de plus de temps pour débattre et voter sur leurs propositions. Si la Chambre des représentants et le Sénat produisent des versions différentes du PIB et ne parviennent pas à s'entendre rapidement, l'initiative risque de ralentir. Si le président Buhari s'oppose à tout changement apporté au cours des étapes précédentes du processus législatif, il pourrait opposer son veto au projet de loi.

Si l'une de ces choses se produit, le gouvernement pourrait se retrouver à mettre fin à 2020 sans une nouvelle loi sur le pétrole et le gaz en place.

Mais serait-ce vraiment une si mauvaise chose ?

Plus que de l'argent

Oui, je pense que ce serait le cas.

Depuis des années, l’incertitude concernant le régime juridique décourage les entreprises de prendre des engagements envers l’industrie pétrolière et gazière de l’État ouest-africain. Selon le Département nigérian des ressources pétrolières (DPR), l’échec répété des tentatives d’adoption d’une nouvelle loi sur le pétrole et le gaz coûte au pays environ 15 milliards de dollars par an en investissements perdus. Il est donc raisonnable que Buhari et son gouvernement demandent l’adoption de la PIB dès que possible. Après tout, le Nigéria peut difficilement se permettre de continuer à perdre autant d'argent - en particulier à un moment où son industrie pétrolière et gazière est soumise à des pressions supplémentaires en raison des événements extraordinaires de 2020.

Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Je crois qu'il y a un besoin objectif de réforme - et que la PIB peut répondre à ce besoin.

Le secteur pétrolier et gazier nigérian a acquis la réputation d’être corrompu, non transparent et inefficace. Cette réputation éloigne les investisseurs potentiels, privant ainsi le pays d'argent - et, de plus, le privant d'emplois (à la fois dans l'industrie elle-même et dans des secteurs connexes tels que la construction et le transport) et également d'opportunités de partenariats, de formation, de transfert de technologie, et d'autres choses qui aident à soutenir et à amplifier la croissance économique.

En d’autres termes, sans la PIB, le Nigéria ne peut pas utiliser au mieux ses vastes réserves de pétrole et de gaz !

Réformes nécessaires

La PIB tente de remédier aux lacunes du système actuel.

Par exemple, le projet appelle au démantèlement de la Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC), gérée par l'État, et à la répartition de ses fonctions entre trois entités distinctes. Il prévoit le transfert des fonctions réglementaires et administratives de la NNPC à deux nouvelles agences gouvernementales : l’une pour superviser les opérations en amont et l’autre pour superviser les opérations intermédiaires et en aval, y compris les programmes de gazéification nationaux. Dans le même temps, il attribue les fonctions commerciales de l’entreprise à une nouvelle entité qui sera connue sous le nom de NNPC Corp.

Ce seul changement a le potentiel de faire une grande différence. En ce qui concerne la transparence et l’efficacité, le projet de loi établit une distinction claire entre la nécessité pour le Nigéria de surveiller et de réglementer les entreprises qui travaillent dans le secteur pétrolier et gazier et sa nécessité d’avoir la capacité de développer ses propres ressources. Il demande également que NNPC Corp. soit auditée chaque année par une société indépendante - contrairement à la version actuelle de NNPC, qui a été critiquée dans le passé pour ses pratiques comptables moins que transparentes. Et en ce qui concerne la corruption, il établit NNPC Corp. comme une entité purement commerciale sans accès au budget fédéral - et, par conséquent, moins de possibilités de fonctionner soit comme un instrument de la politique de l'État, soit comme un espace ombragé dans lequel les fonctionnaires peuvent déplacer l'argent pour leurs propres besoins.

Bien entendu, ce ne sont pas les seules bonnes choses que la PIB puisse faire. Par exemple, le projet de loi contient également des dispositions qui pourraient régler les questions des investisseurs concernant la loi sur le contrat de partage de la production en haute mer et dans les bassins intérieurs (Deep Offshore & Inland Basin PSC (Amendment) Act, 2019), une loi controversée que certaines sociétés énergétiques ont décrite comme une simple ponction de revenus. En outre, la PIB éliminerait aussi deux organismes d'État qui n'ont pas fait le meilleur travail de surveillance du secteur des carburants en aval : l'Agence de réglementation des prix des produits pétroliers (PPPRA), qui supervise la tarification, l'approvisionnement et la distribution du carburant, et le Fonds de péréquation du pétrole (PEF ), qui distribue des espèces dans le but de uniformiser les prix des carburants dans tout le pays. De plus, elle met une agence unique - la nouvelle agence intermédiaire et aval mentionnée ci-dessus - en charge des initiatives de gazéification domestique. Cela a du sens, étant donné que la gazéification dépend de la construction et de l'expansion des réseaux de transport et de distribution. Cela pourrait également aider à coordonner le processus en regroupant toutes les activités sous un même parapluie.

N'arrêtons pas les efforts

La PIB présente d’autres caractéristiques intéressantes, mais je n’ai ni le temps ni l’espace pour toutes les énumérer ici.

Je tiens cependant à souligner que je pense que le Nigéria a besoin de cette nouvelle loi, à la fois en général et avec les détails particuliers inclus dans la version préliminaire du gouvernement. Buhari a donc raison de pousser l'Assemblée nationale à l'adopter le plus rapidement possible - et il devrait continuer à faire pression, même si les législateurs ratent la date limite du 31 décembre.

En d'autres termes, le président devrait inciter les membres de l'Assemblée nationale à respecter l'engagement qu'ils ont pris plus tôt cette année pour accélérer ce processus ! S'il le fait, il devrait voir le PIB passer bientôt - et une fois qu'il entrera en vigueur, il pourra jeter les bases d'un secteur pétrolier et gazier plus efficace, moins corrompu et plus transparent au Nigéria. Et, tout aussi important, le Nigéria peut commencer à capitaliser pleinement sur ses ressources pétrolières et gazières.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/nigerias-cha...