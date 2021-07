Cheikh Abakar Modou est désigné président de la Ligue des Oulémas du Sahel

L'Association des universitaires des États du Sahel a tenu sa troisième assemblée générale ce lundi 5 juillet 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso.



Lors d'un processus électoral auquel ont participé le Tchad, la Mauritanie et le Nigeria, Dr. Abakar Modou a été choisi comme président de la Ligue pour succéder au professeur Ahmed Mortada, pour une période de trois ans renouvelable.



Plusieurs pays du Sahel participent à cette association, notamment : l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Mali, la Guinée Conakry et le Sénégal.



La cérémonie d'ouverture de l'Assemblée s'est déroulée en présence du chargé d'affaires à l'ambassade du Tchad au Burkina Faso, M. Ahmed Abouskine Yerima, en plus des ambassadeurs des États membres de l'Association et des autorités supérieures du Burkina Faso.



Le rôle principal de l'association est de lutter contre l'extrémisme et de faire face à l'invasion idéologique négative à travers les vitrines de la religion, en particulier l'islam.