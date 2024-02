Chicha : plaisir social ou menace pour la santé ?

La chicha, aussi connue sous le nom de narguilé, est une pipe à eau dotée d'un long tuyau, utilisée pour fumer du tabac aromatisé. Bien que certains la perçoivent comme une pratique sociale divertissante, il est crucial de souligner ses risques pour la santé. La fumée de chicha, contenant du tabac, est source de nicotine, une substance fortement addictive pouvant mener à la dépendance ainsi qu'à divers problèmes de santé, y compris des maladies cardiovasculaires et respiratoires.



En outre, la fumée du narguilé renferme des substances toxiques telles que le goudron, le monoxyde de carbone, des métaux lourds et des composés chimiques émanant de la combustion du charbon utilisé pour chauffer le tabac. L'inhalation de ces substances peut endommager les poumons, provoquer des troubles respiratoires et accroître le risque de cancer. Les séances de chicha, qui peuvent durer de 20 à 80 minutes, exposent à une importante quantité de fumée, rendant leurs effets sur la santé potentiellement plus graves que ceux de la cigarette. En effet, une seule session de narguilé peut équivaloir à fumer plusieurs cigarettes.



Le partage du narguilé entre plusieurs individus peut également faciliter la transmission de maladies infectieuses, comme la tuberculose, l'herpès ou la grippe, du fait du partage du tuyau et de l'embout.



Il est donc impératif de reconnaître que, malgré son aspect convivial, la chicha comporte des risques significatifs pour la santé, comparables voire supérieurs à ceux liés à la cigarette, en raison de la quantité de fumée inhalée et des substances toxiques qu'elle contient.