Chine : La 31e Foire Internationale du Livre de Pékin bat son plein

Le thème de cette année, "Promouvoir l'héritage culturel et le développement, favoriser les échanges mutuels et les bénéfices partagés", souligne l'ambition de l'événement. La foire a attiré des exposants de 80 pays, présentant une vaste sélection d'ouvrages chinois et étrangers.







La Malaisie, invitée d'honneur, et rencontres littéraires

La Malaisie est l'invitée d'honneur de cette édition, disposant d'un espace dédié de 500 m². Elle y met en avant les résultats des traductions sino-malaisiennes et sa culture éditoriale locale. La BIBF offre également une occasion unique aux auteurs étrangers et chinois de se rencontrer, tels que Yu Hua, Liu Zhenyun, et d'autres écrivains qui participent à des lancements de livres. Zhao Lihong, par exemple, a dédicacé son livre "Les droits de Murmures et souvenirs du vent" ce 21 juin 2025.







Un programme riche en événements et un objectif clair

Le programme de la foire est diversifié, incluant des forums professionnels, des conférences sur l'intelligence artificielle (dont le 3e congrès sur l’innovation technologique), une exposition d’illustrations des œuvres primées lors du concours international d’illustration 2025, ainsi qu'une exposition de livres illustrés dédiés aux albums classiques chinois et étrangers.







La mission principale de la BIBF est d'encourager la lecture et l'accès à l'information en mettant en relation les lecteurs avec des livres et des contenus variés. Elle permet également aux visiteurs de découvrir la production littéraire de différentes cultures, de promouvoir la diversité culturelle et de faciliter la compréhension mutuelle. Pour les professionnels du secteur, la foire représente une opportunité majeure de présenter leurs catalogues, de trouver de nouveaux partenaires commerciaux, et d'explorer les tendances émergentes du marché. Une attention particulière est accordée à la protection des droits d'auteur et au commerce des droits de licence.







En somme, l'objectif de la Foire Internationale du Livre de Pékin est de favoriser les échanges internationaux dans les domaines de l'édition et de la littérature, de promouvoir la culture et le patrimoine, et de stimuler le développement de l'industrie du livre en Chine et en Asie. C'est une plateforme essentielle pour les éditeurs, auteurs et lecteurs pour nouer des contacts, échanger des idées et conclure des accords commerciaux.