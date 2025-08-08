ONU : Washington dénonce les blocages sur la non-prolifération des armes de destruction massive

Lors d’un briefing du Conseil de sécurité consacré à la non-prolifération des armes de destruction massive (ADM), le représentant par intérim des États-Unis à l’ONU, John Kelley, a salué les avancées récentes du Comité 1540 tout en dénonçant les entraves posées par certains États membres, qu’il accuse de compromettre la mise en œuvre de son mandat.



M. Kelley a d’abord exprimé sa reconnaissance au président du Comité pour son « engagement indéfectible » et sa capacité à relancer les travaux malgré l’absence d’un programme officiel en début d’année. Il a rappelé que la Résolution 1540, adoptée en 2004, reste « la pierre angulaire des efforts mondiaux » visant à empêcher la prolifération d’ADM par des acteurs non étatiques, y compris des groupes terroristes.



Des progrès notables

Le diplomate américain a souligné deux avancées majeures réalisées en 2024 : l’adoption d’une procédure d’assistance interne clarifiant les rôles des parties prenantes, et l’organisation de formations pour les points de contact nationaux en Asie-Pacifique et en Afrique après deux ans d’interruption. … mais des blocages persistants Ces progrès sont cependant « éclipsés par l’obstruction persistante » de certains membres.



Washington accuse la Russie d’avoir limité la participation des experts du Comité à des événements, notamment sur le développement de pathogènes synthétiques ou les enquêtes sur les armes chimiques, et même d’avoir bloqué la présence d’un expert lors d’un forum sur la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques (CAB).



La Chine est quant à elle pointée du doigt pour avoir empêché l’adoption du programme de travail 2025, en diffusant selon les États-Unis « un faux récit » sur les effets des contrôles à l’exportation liés à la non-prolifération sur le commerce. Pour M. Kelley, ces obligations, loin de freiner les échanges, « offrent un cadre idéal pour un commerce sûr et sécurisé ».



Un appel à retrouver l’esprit de 2004 Le représentant américain a exhorté les membres du Comité à renouer avec « l’approche collaborative » qui avait permis l’adoption unanime de la Résolution 1540. Face aux menaces croissantes liées aux ADM, il a insisté sur la nécessité de mettre fin aux blocages pour renforcer la coopération internationale.



Les États-Unis, a-t-il affirmé, resteront engagés auprès du Comité 1540 et de ses experts, soutenant notamment l’élaboration de guides techniques et l’évaluation de la mise en œuvre des obligations. « Ensemble, nous pouvons garantir la pleine application de la Résolution 1540, protéger la sécurité mondiale et prévenir les conséquences catastrophiques de la prolifération », a-t-il conclu.