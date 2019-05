INTERNATIONAL Chine : Xi Jinping reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Tchad

29 Mai 2019

L'Ambassadeur du Tchad, Maitine Djoumbe, a présenté ce mardi ses lettres de créance au Président Xi Jinping. Il a été nommé le 15 janvier 2019 par décret du président de la République, en remplacement d'Ahmet Sougui, rappelé.





Ils se sont déclarés honorés d'être des ambassadeurs en Chine et se sont engagés à renforcer leurs relations avec la Chine pour atteindre un nouveau sommet, à réaliser des avantages mutuels et à obtenir des résultats positifs pour tous. Le président chinois Xi Jinping a reçu mardi les lettres de créance de sept nouveaux ambassadeurs en Chine au Grand Palais du Peuple à Beijing.Les ambassadeurs étaient Maitine Djoumbe du Tchad ( nommé le 15 janvier 2019 par décret ), Bernardino Regazzoni de Suisse, Luis Monsalve Hoyos de Colombie, Vladimir Tomsik de République tchèque, Jang Ha Sung de République de Corée, Signe Brudeset de Norvège, et Helena Sangeland de Suède.Xi a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs en Chine et a exprimé ses sincères salutations et ses bons vœux aux dirigeants et au peuple de leur pays.La Chine attache une grande importance au développement des liens avec ces pays et est prête à approfondir la confiance mutuelle politique, à élargir la coopération pragmatique et à promouvoir conjointement l'initiative Belt and Road pour le plus grand bénéfice des populations de tous les pays, a indiqué M. Xi.Le gouvernement chinois facilitera et soutiendra le travail des ambassadeurs et espère qu'ils joueront un rôle actif dans l'approfondissement de l'amitié entre la Chine et leurs pays et dans la promotion des liens bilatéraux, a dit M. Xi.Les ambassadeurs ont adressé à Xi les salutations cordiales de leurs chefs d'État et ont félicité la Chine pour avoir organisé avec succès le deuxième Forum «ceinture et route» pour la coopération internationale, exprimant l'espoir de leurs pays de participer à l'Initiative Ceintures et routes et d'étendre leur coopération mutuellement bénéfique.Ils ont expliqué à Xi que, depuis sa fondation il y a 70 ans et surtout depuis le début de sa réforme et de son ouverture, il y a 40 ans, la République populaire de Chine a connu un développement de renommée mondiale et a joué un rôle de plus en plus important dans les affaires internationales.Ils se sont déclarés honorés d'être des ambassadeurs en Chine et se sont engagés à renforcer leurs relations avec la Chine pour atteindre un nouveau sommet, à réaliser des avantages mutuels et à obtenir des résultats positifs pour tous.









