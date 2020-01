Chine - épidémie : des ressortissants tchadiens confinés à Wuhan

L'ambassade de Chine au Tchad a indiqué vendredi qu'une trentaine de ressortissants tchadiens sont actuellement dans la ville de Wuhan. La ville qui est l'épicentre d'une épidémie de pneumonie, a été mise en quarantaine jeudi matin pour éviter la propagation du coronavirus.



"Vu la situation actuelle de l’épidémie et la suspension de tous les transports publics, les ressortissants tchadiens sont conseillés de bien vouloir rester dans la ville de Wuhan", a souligné l'ambassade de Chine au Tchad dans une note d'information.



Le président de l'association des étudiants tchadiens résidents à Wuhan, Miradj Siddick Adam, a lancé jeudi un signal de détresse en vue de leur rapatriement.



Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué vendredi que jusqu’au 24 janvier à minuit, 830 cas de pneumonie ont été confirmés. Ils ont été causés par le nouveau coronavirus.



Il y a 25 cas de morts, 34 cas guéris et 1072 cas suspects qui ont été rapportés.



Selon les autorités sanitaires chinoises, 259 nouveaux cas sont confirmés, et 8420 personnes sont sous observation médicale.



Afin de freiner la propagation d'un nouveau coronavirus, Ezhou et Huanggang, deux villes situées à l'est de Wuhan ont annoncé la suspension des chemins de fer et des transports publics.



Condoléances du Tchad



Le président de la République Idriss Déby a exprimé vendredi la solidarité du Tchad avec le peuple chinois, durement éprouvé suite à l'apparition du coronavirus. Il a aussi présenté ses condoléances.