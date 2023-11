Chine : un projet solaire au Xinjiang produira 50 millions de kWh d'électricité par an

Situé au pied de la montagne Tianshan dans la préfecture autonome Hui de Changji au Xinjiang, le projet photovoltaïque est capable de générer annuellement 50 millions de kWh d'électricité, indique la CGTN.



Ce projet, d'une capacité de 30 MW et représentant un investissement total de 160 millions de yuans, a débuté sa construction en avril 2023 et devrait être opérationnel d'ici la fin du mois de novembre.



Une fois terminé, il permettra d'économiser l'équivalent de 4 000 tonnes de charbon standard par an, de réduire les émissions de carbone de 12 000 tonnes, tout en contribuant à la création d'une chaîne écologique verte.