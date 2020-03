Cinq établissements scolaires d’Abidjan vers l’homologation française

Cinq établissements scolaires d’Abidjan sont désormais accompagnés vers l’homologation par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Il s’agit de : L’Avenue des Enfants ; Fred et Poppée (photo) ; Grain de Soleil ; Clairefontaine et l’Ardoise. Cela fait suite à la récente visite à Abidjan du chef du service d’appui et de développement du […]

