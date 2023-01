Classement Bloom Consulting : le Tchad, 40ème pays africain le plus attractif

Bloom Consulting, qui travaille pour des pays, des régions et des villes depuis 2003, a défini cinq objectifs ou dimensions différents pour l'attractivité d'un pays, d'une région ou d'une ville. Ces objectifs sont : attirer les investissements, attirer le tourisme, attirer le talent, renforcer la notoriété et renforcer les exportations. Chacun de ces objectifs a un public cible spécifique ayant des besoins distincts.



La méthodologie de Bloom Consulting travaille soit de manière holistique sur les cinq dimensions, soit en isolant chacune d'entre elles. En isolant le tourisme, par exemple, une stratégie plus stricte peut ne pas répondre aux divers besoins d'une marque pays, en termes de publics et de marchés. Toute tentative de créer une stratégie plus large pour une marque de pays, de région ou de ville peut ne pas aborder un contenu suffisant pour améliorer la projection de la marque.



Le Tchad, en se classant à la 40ème place en Afrique et à la 159ème place dans le monde, a encore du chemin à parcourir pour améliorer son image de marque. Il est important pour le pays de se concentrer sur des stratégies uniques et adaptées pour chacun des objectifs ou dimensions définis par Bloom Consulting. Cela permettra au Tchad d'attirer les investissements, les talents et les touristes, de renforcer sa notoriété et de renforcer ses exportations.