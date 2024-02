MUSIQUE Cleylia, l'artiste franco-tchadienne, dévoile "Tokimbil", une ode à la guerrière intérieure

Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Février 2024



L'artiste franco-tchadienne Cleylia vient d'annoncer la sortie de "Tokimbil", le quatrième single de son EP très attendu. "Tokimbil", qui se traduit par "guerrière" en langue gabri, plonge l'auditeur dans une exploration profonde de la résilience, de la force intérieure et du dépassement de soi.





Le clip vidéo officiel de "Tokimbil" invite les spectateurs dans le monde mystique de Racine, un univers où les protagonistes sont amenés à explorer leur propre essence. L'héroïne du clip atteint le quatrième niveau du jeu, un niveau qui va bien au-delà du simple défi physique. Elle est confrontée à une épreuve introspective, où elle doit affronter son mal intérieur, symbolisé par un monstre redoutable. Avec l'aide et la sagesse de ses compagnes guerrières, l'héroïne puise dans sa propre force pour retrouver confiance en elle et surmonter les épreuves.



Cleylia souhaite que "Tokimbil" résonne particulièrement chez les femmes tchadiennes, qu'elle considère comme de véritables guerrières. Les quatre femmes représentées dans le clip symbolisent les cultures et coutumes qui l'ont façonnée, offrant un message d'empowerment et de reconnaissance.



"Tokimbil" est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, promettant de toucher un large public avec son message puissant et universel.



Découvrez le clip vidéo officiel de "Tokimbil" et plongez dans l'univers unique de Cleylia : Avec "Tokimbil", Cleylia rend un hommage vibrant à ses racines tchadiennes, créant un mélange harmonieux de français, anglais, arabe tchadien, et gabri. La chanson se distingue par ses sonorités à la fois urbaines et orientales, offrant une expérience musicale riche et diversifiée.Le clip vidéo officiel de "Tokimbil" invite les spectateurs dans le monde mystique de Racine, un univers où les protagonistes sont amenés à explorer leur propre essence. L'héroïne du clip atteint le quatrième niveau du jeu, un niveau qui va bien au-delà du simple défi physique. Elle est confrontée à une épreuve introspective, où elle doit affronter son mal intérieur, symbolisé par un monstre redoutable. Avec l'aide et la sagesse de ses compagnes guerrières, l'héroïne puise dans sa propre force pour retrouver confiance en elle et surmonter les épreuves.Cleylia souhaite que "Tokimbil" résonne particulièrement chez les femmes tchadiennes, qu'elle considère comme de véritables guerrières. Les quatre femmes représentées dans le clip symbolisent les cultures et coutumes qui l'ont façonnée, offrant un message d'empowerment et de reconnaissance."Tokimbil" est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming, promettant de toucher un large public avec son message puissant et universel.Découvrez le clip vidéo officiel de "Tokimbil" et plongez dans l'univers unique de Cleylia : Regarder sur YouTube

Un voyage de guérison Les paroles de "Tokimbil" résonnent comme un hymne à l'émancipation et à la conquête de soi. Dès le premier couplet, l'écho des tambours et le chant apaisant marquent le début d'une transformation intérieure. La chanson parle de surmonter les tourments et de trouver la paix, un thème universel qui trouve un écho chez beaucoup. Cleylia raconte son voyage personnel, passant d'un état de souffrance à une renaissance symbolisée par la rose qui se hisse, indomptable et fière.



Le refrain, avec ses répétitions de "Tokimbil", est un cri de guerre contre la colère, les cris et la douleur. Cleylia affirme son règne sur son propre royaume, une métaphore de la maîtrise de soi et de la réclamation de son pouvoir personnel. Elle promet de ne jamais s'effacer, une déclaration puissante de résilience et de détermination.



La transition et l'outro, chantées en langue gabri, ajoutent une couche supplémentaire d'authenticité et de connexion avec ses racines. Ces segments soulignent l'importance de se souvenir d'où l'on vient tout en naviguant vers son avenir. "Tokimbil" n'est pas seulement une chanson, c'est un voyage de guérison, une déclaration d'indépendance, et un rappel que malgré les défis, on peut régner à nouveau sur son propre monde.





Dans la même rubrique : < > Musique : Ray's Kim, un dernier concert au Tchad pour rendre hommage aux héros nationaux Musique : la Franco-Tchadienne Cleylia, une ascension entre racines et élévation Tchad : une grande nouvelle pour le rappeur Waïti Chiftakef Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)