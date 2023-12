Climat : 117 pays annoncent leur engagement à tripler leur capacité en matière d'énergies renouvelables

Cependant, l'accélérateur de transition industrielle non contraignant annoncé dans le même discours que le triplement des énergies renouvelables, ne permet pas de prendre des mesures significatives pour réduire les émissions et détourne l'attention de la nécessité d'éliminer progressivement tous les combustibles fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz.



Andreas Sieber, directeur associé des politiques de 350.org :

"L'engagement pris par 118 pays de tripler les énergies renouvelables d'ici à 2030 est un bon début. Nous devrions le considérer comme un élan, un moyen et non une fin, pour atteindre l'objectif mondial de tripler les énergies renouvelables d'ici 2030 dans le résultat négocié de la COP28. Le triplement des énergies renouvelables doit faire partie d'un paquet énergétique complet comprenant une décision d'éliminer progressivement les combustibles fossiles, d'introduire progressivement les énergies renouvelables et de soutenir la transition avec un financement significatif pour le climat.



"Il est essentiel que la transition mondiale vers les énergies renouvelables se fasse à l'échelle et à la vitesse nécessaires et qu'elle n'exclue pas de larges pans du Sud de la planète d'un soutien substantiel.



"L'initiative volontaire du président de la COP28 pour le secteur du pétrole et du gaz détourne malheureusement l'attention de la nécessité de réduire radicalement la production et la consommation de combustibles fossiles au cours de cette décennie : Plutôt que de s'engager à réduire la combustion des combustibles fossiles - le principal moteur du changement climatique - ces entreprises proposent une réduction des "émissions opérationnelles" qui se produisent avant la combustion du pétrole et du gaz. Cette approche sélective permet d'éviter de s'attaquer à 80-90% de leurs émissions globales".