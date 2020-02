Climat des affaires : le Tchad se dote d’un logiciel de gestion intégré RCCM

Une cérémonie de remise officielle du logiciel de gestion intégré du registre de commerce et du crédit immobilier, ainsi que du matériel informatique (RCCM) a eu lieu vendredi au ministère de la Justice.



Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, a réceptionné le matériel en présence du secrétaire permanent de l’OHADA, Emmanuel Sibidi Darakoum.



Le Tchad est le 12ème pays membre de l'OHADA à recevoir le logiciel de gestion intégrée du RCCM.



Du matériel informatique a également été offert pour l’utilisation du logiciel. Cela permettra d’optimiser la réglementation du climat des affaires.



Les greffiers du tribunal de commerce, les informaticiens du ministère de la Justice, et les agents de l'ANIE ont suivi une formation de 10 jours sur l’utilisation du logiciel et du matériel informatique.



Le secrétaire permanent de l'OHADA a souligné que ces matériels informatiques permettront aux agents des États membres de l'OHADA d'être outillés.



Le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nakonmboko a estimé que “ces outils de gestion RCCM permettront de faciliter sans nul doute les transactions commerciales, l'accès aux financements, ainsi que l'amélioration des performances de Tchad dans les années à venir.”



Le ministre de la Justice a pour sa part expliqué que ces outils de gestion permettront au personnel de relever les défis du droit communautaire.



Il rassure le secrétaire permanent de l'OHADA d’une utilisation efficiente du matériel.