Climat : le Fonds italien accorde 100 millions d’euros à la BOAD pour atténuer les effets du climat

Les fonds serviront à financer des projets dans le secteur des énergies renouvelables visant à atténuer le changement climatique ; Les initiatives viseront les huit états membres actionnaires de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) : Bénin, Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Niger, Sénégal, Togo, Mali et Guinée-Bissau.



Une opération de 100 millions d'euros destinée au financement de projets d'atténuation du changement climatique en Afrique de l'Ouest par le biais de la souscription à la première obligation hybride émise par une banque multilatérale et dédiée exclusivement à cet objectif.



Tel est l’objet de l'accord signé par le Fonds italien pour le climat, géré par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sous l’égide du ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE), et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), une banque multilatérale de développement des pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).



Cet accord signé au siège de la Cassa Depositi e Prestiti en présence d'Edmondo Cirielli, vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de Serge Ekue, président de la BOAD, et de Dario Scannapieco, PDG de CDP, prévoit notamment la souscription par le Fonds pour le climat d'une obligation hybride d'un montant de 100 millions d'euros, émise par la BOAD.



Les fonds seront utilisés pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de production d'électricité à partir de sources renouvelables, afin de diversifier le mix énergétique, éviter les émissions de CO2 et réduire les coûts de production de l'énergie, contribuant ainsi à la réalisation de plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l'ODD 7 (« Une énergie abordable et propre »), dans les pays membres de l'UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.



« Cette émission privée hybride durable, conforme à notre cadre de durabilité, permettra à la BOAD de renforcer la structure de son capital et, par conséquent, son profil de notation tout en répondant aux besoins de ses états membres en matière de production d'électricité. Cette deuxième transaction d'obligations hybrides conclue par la BOAD conformément à son Plan stratégique Djoliba témoigne de notre engagement à faire progresser la croissance économique et le développement durable grâce à des solutions de financement innovantes et axées sur l'impact », a déclaré Serge Ekue, président de la BOAD.



Cette émission permettra à la BOAD de renforcer la structure de son capital, et d’accroitre ainsi sa capacité à mobiliser de nouveaux financements pour le climat dans la région. L'émission obligataire souscrite par le Fonds italien pour le climat est l'une des toutes premières au monde de ce type émises par une banque multilatérale, y compris l'obligation hybride émise par la Banque Africaine de Développement en janvier 2024.



Enfin, cette initiative est en ligne avec les recommandations formulées par le G20 sous la présidence italienne visant à renforcer la capacité d'investissement des banques multilatérales de développement.



Le Fonds italien pour le climat, doté d’une enveloppe de 4,2 milliards d'euros, vise à financer des projets publics et privés dans les pays émergents et en développement qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux, conformément à l'engagement international de l'Italie en matière de climat.