TCHAD Clôture du projet TONAC : 1 340 jeunes tchadiens formés pour un avenir prometteur

Alwihda Info | Par Hassan Abdramane - 25 Décembre 2024



L'Association Hysoume, en collaboration avec l'UNFPA, TECHNIDEV et KOICA, a organisé ce vendredi 13 décembre 2024 la cérémonie de clôture du projet Tournée Nationale d'Acquisition des Compétences (TONAC). L’événement, tenu au Palais des Arts et de la Culture à N'Djamena, a été marqué par la remise d’attestations et de prix aux jeunes bénéficiaires de la formation initiée par le projet.





Au cours de cette formation, 60 projets initiés par les jeunes ont été examinés, et après une délibération par le jury, 6 projets innovants ont été sélectionnés. Ces projets couvrent des thématiques variées : Technologies modernes

Énergies renouvelables

Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)

Gestion de pharmacie

Prévention des inondations et sécurité

Solutions numériques Une reconnaissance pour l'excellence



La jeune fille Habbo Mahamat s'est distinguée en remportant la première place avec une moyenne de 24/25 grâce à son projet de gestion de pharmacie. Elle a reçu un chèque de 500 000 FCFA, un ordinateur, et bénéficiera de 3 mois d'accompagnement. Habbo a présenté son projet devant le public, en soulignant son importance pour la communauté.



Le coordonnateur du projet TONAC, Hamit Youssouf Souleymane, a exprimé sa gratitude envers les partenaires, notamment l'UNFPA et TECHNIDEV, pour leur soutien technique et financier. Il a encouragé les jeunes bénéficiaires à mettre en pratique les compétences acquises au cours de la formation.



De son côté, Yewandé Osarhieme Odia, représentante résidente de l’UNFPA au Tchad, a salué les résultats obtenus et la participation des jeunes de Goré (Logone Oriental) et Bagassola (Lac). Elle a affirmé l’engagement de l’UNFPA à continuer à œuvrer aux côtés du gouvernement et des organisations de jeunesse pour créer des conditions favorables à l’épanouissement des jeunes.



La cérémonie a été clôturée par Lwanga Dingamnaïel Kaldé, directeur général de la jeunesse, représentant le Ministre de la Jeunesse et des Sports. Dans son discours, il a remercié les partenaires pour leur contribution à la réalisation de ce projet et a prodigué des conseils aux jeunes bénéficiaires, en les encourageant à mettre en valeur leurs compétences pour le développement du pays.



