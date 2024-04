Coalition Tchad Uni : Le CRSCA-MIDI publie un document stratégique d’information

Dans le cadre de la campagne présidentielle du 14 avril 2024, le Cadre de Réflexion Stratégique pour la Consolidation des Acquis du candidat MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO (CRSCA-MIDI) a publié un document stratégique d’information sur les réalisations du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, MIDI.



D’après le Président dudit cadre M. BRAHIM EDJI MAHAMAT, cette contribution consiste à éclairer non seulement l’opinion sur le bilan du Président de Transition mais aussi et surtout de donner main forte aux différentes structures de campagne de notre candidat par la mise à disposition des éléments avec chiffre en appui pour mieux convaincre l’électorat à voter notre candidat, MIDI.



Les secteurs auxquels nous aimerons bien fournir des données sont :

1. La réconciliation nationale et le retour à l’ordre constitutionnel ;

2. L’optimisation de la défense et de la sécurité ;

3. La construction d’une diplomatie proactive ;

4. La santé et l’éducation comme priorité nationale ;

5. La consolidation du tissu économique national et de l’autonomie énergétique.



Le Président du CRSCA-MIDI

BRAHIM EDJI MAHAMAT

Expert en Défense et Sécurité

Membre CNS et ancien membre du BPN/MPS de Tibesti