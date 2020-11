Com Covid-19, Guiné-Bissau cita importância de fundo da ONU para consolidar a paz

Alta comissária para Luta contra Covid-19 na Guiné-Bissau aponta relevância na ajuda a jovens e mulheres; estratégia da PBC para o país africano é liderada pelo Brasil; investimento em várias iniciativas realizadas no país este ano foi de cerca de US$ 4 milhões. Esta semana, as Nações Unidas avaliaram o trabalho da Comissão para a […]

Alta comissária para Luta contra Covid-19 na Guiné-Bissau aponta relevância na ajuda a jovens e mulheres; estratégia da PBC para o país africano é liderada...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...