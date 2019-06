Informations Comment regarder France 3 en dehors de France ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Juin 2019 modifié le 24 Juin 2019 - 07:59







France 3, deuxième plus grande chaîne de télévision Française qui fait partie du groupe France Télévisions, paye des droits de diffusion pour des zones bien spécifiques où la concentration des Français, et donc des personnes qui regarderont la chaîne est élevée.



Depuis l'étranger, il est possible de débloquer et de regarder la chaine. Il faut cependant avoir une adresse IP française. Grâce à un VPN, vous allez pouvoir surmonter ces restrictions et



C'est quoi la géo-restriction ?



On parle de géo-restriction lorsque du contenu est indisponible à cause de votre position géographique. Le contenu est souvent limité volontairement dans un endroit donné en fonction de plusieurs considérations propres au diffuseur.



La restriction géographique s'appuie sur l'adresse IP de l'utilisateur qui est unique. Lors de la connexion à un site web, l'adresse IP est envoyée au serveur, ce qui permet à ce dernier de rediriger les paquets de données.



Utiliser un VPN



Grâce à un VPN, la limitation géographique est contournée par l'utilisation d'une connexion ainsi que des serveurs proxy situés en France. L'adresse IP fournie par votre fournisseur d'accès à internet à l'étranger est remplacée par une adresse IP française dès lors que vous êtes connecté au proxy ou VPN.



Désormais, vous ne manquerez plus vos programmes favoris, vos émissions ou des grands évènements tels que la coupe Davis de Tennis, la coupe de France de Football, le Rallye Dakar, Roland Garros, le Tour de France ou la coupe de la Ligue de Football.



Qu'est-ce qu'un VPN ?



Le VPN désigne un accès sécurisé entre deux appareils ou plus, grâce à un chiffrage des paquets entrant et sortant jusqu’à 256 bits. Les VPN sont utilisés pour protéger un trafic web privé contre les interférences, l'espionnage ou la censure. Ils peuvent aussi agir en tant que proxy, ce qui vous permet de naviguer sur le web anonymement, où que vous soyez.



Les applications VPN sont disponibles pour tous les appareils, que vous utilisiez un ordinateur fixe, un portable, votre smartphone ou votre tablette. L'application est facile à utiliser et s'installe en quelques clics. Aucune compétence technique n'est requise. Dès l'activation du VPN, il ne vous reste plus qu'à vous détendre et commencer à visionner votre programme, en vous connectant sur le site de la chaîne.



