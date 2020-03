Communiqué Officiel sur l’Attaque de Barga, au Nord du Burkina Faso

Les États-Unis condamnent l’attaque brutale et le meurtre perpétrés ce dimanche, qui ont fait 43 victimes dans la commune de Barga, au nord du Burkina Faso. Nous sommes unis à nos partenaires burkinabé dans notre lutte commune contre les forces qui cherchent à saper la longue histoire de coexistence du Burkina Faso au sein de ses différentes communautés. Nous maintenons notre détermination à promouvoir la paix, la tolérance et le progrès. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes de cette attaque insensée et nous mettons notre drapeau en berne par solidarité durant les prochaines 48 heures de deuil national.