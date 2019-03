Le Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine (UA) a suivi, le 21 mars 2019, une communication du Commissaire à la Paix et la Sécurité, l’Ambassadeur Smaïl Chergui, sur la situation en République Centrafricaine, notamment les pourparlers tenus à Addis Abéba, du 18 au 20 mars 2019, entre le Gouvernement et les groupes armés centrafricains.

