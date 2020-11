Communiqué sur la visite du Président de la Commission au Mali

Le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), S.E.M Moussa Faki Mahamat, accompagné du Commissaire Paix et Sécurité, S.E.M Smail Chergui, a effectué une visite de travail et de solidarité au Mali du mercredi 18 au 20 novembre 2020.

Au cours de cette visite, le Président de la Commission a rencontré le Président de la transition, le Vice-Président, le Premier Ministre, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et tous les acteurs politiques et religieux. La mission a également rencontré les parties signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger, et des représentants du corps diplomatique accrédité au Mali.

Le Président de la Commission, tout en réitérant la détermination et de l’engagement inébranlable de l’organisation continentale à accompagner le Mali pour une transition paisible et inclusive, s’est félicité à l’issue de ces entretiens, des avancées notables constatées dans la mise en œuvre des organes de la transition, du dialogue qui anime tous les acteurs maliens. Il a à cette occasion invité à l’approfondissement de la concertation, dans un esprit de consensus, pour la finalisation de tous les instruments devant faciliter la transition, notamment la mise en place du Conseil National de Transition et la gestion de la période transitoire.

Le Président de la Commission a annoncé à cette occasion l’activation du comité de suivi et de soutien à la transition au Mali, décidée par le Conseil de Paix et de sécurité, afin de coordonner la participation et la contribution de l’Union africaine, la CEDEAO, les Nations Unies et les partenaires du Mali en faveur de la transition.

Le Président de la Commission a exhorté tous les acteurs socio-politiques à privilégier l’intérêt supérieur du Mali durant cette phase délicate de la vie de la Nation malienne et solidairement œuvrer à la résolution de la crise multidimensionnelle que traverse leur pays.

Le Président de la Commission a remercié les autorités de la transition, la classe politique et les partenaires du Mali pour les échanges francs et constructifs et leur détermination à promouvoir des solutions consensuelles et inclusives à la crise malienne. Il exprime ses vifs remerciements pour l’accueil réservé à la délégation de la Commission de l’Union Africaine.

Fait à Bamako

Le 19 Novembre 2020