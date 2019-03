Communiqué sur la visite du Président de la Commission en Égypte

Addis Abeba, le 19 mars 2019 : Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est rendu en Égypte du 16 au 17 mars 2019. Le but de cette visite était de rencontrer le Président Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République arabe d’Égypte, en sa qualité de Président de l'Union, pour discuter de questions clés relatives à l’agenda de l'Union africaine. Le Président de la Commission a également saisi l'occasion pour participer à la Plateforme de la jeunesse arabe et africaine, qui s'est tenue à Assouan, les 16 et 17 mars 2019.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-sur-l...