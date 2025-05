Tchad - Ati : L'ambassade de France soutient l'éducation environnementale auprès des jeunes du Batha

Cette visite a été l'occasion d'une rencontre enrichissante entre les représentants de l'Ambassade, les élèves, les équipes pédagogiques dévouées et les autorités locales. Des séances de travail constructives ont été organisées avec les membres de l’association, et diverses activités d’animation ludiques et éducatives ont été mises en œuvre pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux environnementaux.





Les séances de travail se sont symboliquement conclues par la plantation de jeunes arbres, un geste concret et porteur d'espoir pour l'avenir. La visite s'est achevée sur les sourires des élèves, l’enthousiasme palpable des enseignants et la volonté affirmée des autorités locales de s'engager.





Cette dynamique positive porte l'espoir d’un engagement commun et renforcé entre la France et le Tchad en faveur d'un Tchad plus vert et résolument tourné vers un avenir durable pour tous.