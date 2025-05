Tchad : Bongor vibrera au rythme du Festival International des Arts et de la Culture Massa "Tokna Massana" en décembre 2025

Cette année, le festival portera sur le thème crucial : « Promouvoir et Protéger le Patrimoine Massa : Un Défi Culturel et Économique ».





Pendant quatre jours de célébration intense, Bongor s'animera au son des arts, des danses traditionnelles, des musiques envoûtantes et des expositions captivantes. Le programme riche et varié comprendra également des conférences enrichissantes, des sessions de formation, le très attendu concours Miss Massa et bien d'autres activités culturelles.





Le Festival "Tokna Massana" se positionne comme un rendez-vous incontournable pour vibrer au cœur de la richesse de la culture Massa et renforcer les liens fraternels entre les communautés du Tchad, du Cameroun et de la diaspora Massa à travers le monde.