Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Élective de la Confédération Africaine de Volleyball - Zone IV

Parmi les invités de marque figuraient le Général Idriss Dokony Adiker, Vice-Président de la CAVB, et M. Dehyé Wakalo Adoum, Vice-Président de la Fédération Tchadienne de Volleyball. Leur présence a témoigné de l'importance accordée à cette assemblée générale par les instances dirigeantes du volleyball africain.



L'assemblée générale s'est déroulée selon un ordre du jour précis, abordant des points cruciaux pour le développement du volleyball dans la zone IV. Les discussions ont porté sur l’examen des activités des quatre dernières années. Un bilan exhaustif des réalisations et des défis rencontrés au cours du mandat précédent a été dressé.



Un moment crucial pour l'avenir de la zone IV, marqué par le renouvellement de l'équipe dirigeante. Le nouveau comité, composé de représentants des 12 pays membres, s'engage à œuvrer pour la promotion et le développement du volleyball dans la région.



Un document clé définissant les orientations et les objectifs pour les quatre prochaines années. Le plan stratégique vise à accroître la participation au volleyball, à améliorer la qualité de l'encadrement et de l'arbitrage, et à former des joueurs de volleyball de classe mondiale.



L'Assemblée Générale Ordinaire et Élective de la CAVB - Zone IV a été un franc succès, ouvrant la voie à une ère de renouveau et de progrès pour le volleyball dans la région. Le nouveau Comité Exécutif et le nouveau plan stratégique constituent des piliers solides pour une croissance durable et une reconnaissance internationale accrue du volleyball de la zone IV.



L'assemblée générale a marqué un tournant décisif pour le volleyball de la zone IV, insufflant une nouvelle dynamique et un souffle d'espoir pour l'avenir. Les acteurs du volleyball de la région sont résolus à relever les défis et à atteindre de nouveaux sommets, en s'appuyant sur les fondations solides établies lors de cette assemblée historique.