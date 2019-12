Compte rendu du GIR Ouagadougou

Le dimanche 8 décembre 2019 dans matinée la Fédération Burkinabè de Rugby (http://FBurkinaRugby.com) a organisé le festival GIR du premier trimestre grâce au soutien de Rugby Afrique et de la société générale des banques accompagné également par la marque Tovio. Douze écoles de Rugby et quatre clubs de la capitale se sont frottés dans un tournoi de différentes catégories. Il y avait les moyens de 13 et les moyens de 15 aussi bien chez les filles que chez les garçons. En somme 217 enfants étaient réunis pour jouer au rugby, partager un repas communautaire et assister à la finale du championnat national de rugby à XV.

L'activité s'est très bien déroulée et les enfants se sont bien régalés.

Le prochain rendez-vous est pris pour la deuxième grande ville du Burkina, Bobo-Dioulasso pour fin décembre.

La Fédération a tenu à remercier tous les partenaires et personnes ressources qui ont accompagné l'activité et fait de ce rêve une réalité.

Des remerciements particuliers ont été faites a l'encontre des encadreurs pour le travail abattu vu le niveau de jeu des enfants.

Contact de presse :

Rugby@APO-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/compte-rendu...