Concertation au Lac Tchad : stratégie d’accueil et de réinsertion des repentis de Boko Haram

Une réunion de concertation et d’orientation s’est tenue le 24 août 2024 au Gouvernorat de la province du Lac Tchad, portant sur l’accueil et l’insertion socio-économique des repentis de Boko Haram. Cette rencontre a été présidée par le Gouverneur de la province, le général Saleh Haggar Tidjani, en présence du Ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, M. Abdoulaye Mbodou Mbami, du Directeur de l’ONAPE, M. Nassouradine Abakar Kessou, ainsi que d’autres autorités locales.



L’objectif de cette réunion était de définir une stratégie de lutte contre Boko Haram et de promouvoir la réinsertion des individus ayant choisi de se repentir. Le Gouverneur a mis en avant l’importance d’une collaboration étroite entre les autorités administratives, traditionnelles et les forces militaires pour faire face à la menace persistante et pour faciliter l’accueil des repentis.



Le Ministre de la Fonction Publique a assuré que l’ONAPE prendra en charge l’intégralité du processus, depuis l’accueil des repentis jusqu’à leur insertion professionnelle. De leur côté, les comités de vigilance de la localité ont exprimé le besoin de moyens supplémentaires pour lutter efficacement contre les ennemis de la nation, affirmant qu’il est temps de mettre un terme à ce phénomène. À l'issue de la réunion, un comité d’accueil et de suivi a été créé pour superviser le processus.