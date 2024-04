Conférence humanitaire pour le Soudan: Le ministre Mahamat Saleh Annadif représentera le Tchad

Cette conférence vise à mobiliser les bailleurs de fonds pour débloquer l’aide humanitaire nécessaire, estimée par l’ONU à plus de 3,8 milliards d’euros. Elle réunira une vingtaine de ministres, dont Mahamat Saleh Annadif, le ministre tchadien des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d’organisations internationales et d’ONG présentes dans le pays.



Dans un communiqué publié vendredi 12 avril, le ministère des Affaires étrangères soudanais a « exprimé son étonnement profond et son indignation quant au fait que cette conférence sur les affaires du Soudan, un Etat souverain et indépendant (...) puisse avoir lieu sans coordination ou consultation avec son gouvernement ».



Le conflit au Soudan a débuté le 15 avril 2023 entre l’armée, sous le commandement du général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), dirigées par son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo. Cette guerre a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes, selon l’ONU. Les infrastructures déjà précaires du pays ont également été largement détruites, poussant le Soudan au bord de la famine.