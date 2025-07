Chine : Dialogue mondial multidimensionnel, le Tchad représenté par Ahmad Daoud Badour à l'édition 2025

Placé sous le thème : « Le numérique et l'intelligence au service d'un futur décarbonné », l'édition 2025 du dialogue multidimensionnel des jeunes talents dans le domaine de l'énergie, a rassemblé le lundi 30 juin 2025, au siège de la China National Petroleum Corporation (CNPC), à Pékin, des jeunes représentants du secteur énergétique venus de différents pays et régions, incluant des universitaires, des leaders politiques et des hommes des médias (une quarantaine des journalistes chinois et internationaux).



Ahmad Daoud Badour, assistant en gestion des actifs de camp CNPC international Tchad, a valablement représenté son pays. En tant que nouvelle génération de professionnels du pétrole dans le monde, il s'est dit disposé à être le « passeur » de la coopération sino-tchadienne.



Dans un brillant exposé, Ahmat Daoud Badour, a rappelé sa participation à la révolution du pétrole de l'intelligence numérique, depuis la création du premier champ pétrolier sans pilote d'intelligence numérique de Delo en Afrique. Il a également fait mention de la méthode de travail originale qu'il a créée, dénommée « Trinity », qui évolue dans un environnement trilingue, chinois, français et anglais.



Cette méthode, dit-il, utilise le football pour construire une compréhension tacite des équipes transnationales. Zhang Haiyun, responsable de la CNPC, a pour sa part, invité les chercheurs internationaux dans le domaine de l'énergie, à venir en Chine pour des échanges de coopération, et d'information, afin de renforcer la productivité, et la qualité de développement, basés sur le partage et au service des citoyens.



Plusieurs intervenants se sont relayés pour partager leurs perspectives sur l'utilisation des technologies intelligentes, afin de relever les défis de la transition énergétique. Plus qu'un événement, ce rendez-vous annuel, est une rencontre de partage d'expériences, pour construire ensemble un futur durable.



Les organisateurs de cet événement espèrent que cette initiative permettra aux jeunes talents mondiaux de l'énergie, de décrypter les codes énergétiques de l'ère numérique, en vue de contribuer activement à l'édification d'un nouveau système énergétique mondial, plus propre, plus intelligent, et plus inclusif.