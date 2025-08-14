Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Sommet Poutine-Trump : Les négociations débuteront plus tôt en Alaska


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


La Maison-Blanche a annoncé un changement d'horaire pour le sommet entre les présidents Poutine et Trump, ce vendredi 15 août. Les négociations débuteront à 19h00 GMT, soit une demi-heure plus tôt que prévu.


Image : Sputnik
Image : Sputnik


  La rencontre se déroule à la base militaire d’Elmendorf-Richardson, près d’Anchorage en Alaska. Le Kremlin a qualifié le lieu de "symbolique" en raison de la proximité d’un cimetière d’aviateurs soviétiques.
 

Un agenda chargé sur fond de crise ukrainienne

 
Selon le Kremlin, la discussion commencera par un tête-à-tête avec des interprètes, suivi d'un repas de travail en présence de conseillers. Les deux présidents tiendront ensuite une conférence de presse, leur première apparition commune devant les médias depuis 2018.

 
L’ordre du jour portera principalement sur la crise ukrainienne, mais des sujets comme la "paix", la "sécurité" et la "coopération bilatérale" seront également abordés. Moscou a précisé qu’aucun document ne devrait être signé à l’issue du sommet.

 
Dans une déclaration faite jeudi, Vladimir Poutine a salué les "efforts assez énergiques et sincères" des États-Unis pour "mettre fin aux hostilités". L'envoyé spécial du Président russe, Kirill Dmitriev, a quant à lui affirmé que la rencontre pourrait relancer les relations entre la Russie et les États-Unis "si la rencontre se déroule bien".
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : au Sila, le délégué du gouvernement présente les résultats du séminaire sur la décentralisation

Tchad : au Sila, le délégué du gouvernement présente les résultats du séminaire sur la décentralisation

Tchad : 65 ans de souveraineté, pourquoi le Tchad peine à concrétiser ses promesses ? Tchad : 65 ans de souveraineté, pourquoi le Tchad peine à concrétiser ses promesses ? 15/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025

Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter