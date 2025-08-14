Sommet Poutine-Trump : Les négociations débuteront plus tôt en Alaska





La rencontre se déroule à la base militaire d’Elmendorf-Richardson, près d’Anchorage en Alaska. Le Kremlin a qualifié le lieu de "symbolique" en raison de la proximité d’un cimetière d’aviateurs soviétiques.

Un agenda chargé sur fond de crise ukrainienne

Selon le Kremlin, la discussion commencera par un tête-à-tête avec des interprètes, suivi d'un repas de travail en présence de conseillers. Les deux présidents tiendront ensuite une conférence de presse, leur première apparition commune devant les médias depuis 2018.





L’ordre du jour portera principalement sur la crise ukrainienne, mais des sujets comme la "paix", la "sécurité" et la "coopération bilatérale" seront également abordés. Moscou a précisé qu’aucun document ne devrait être signé à l’issue du sommet.





Dans une déclaration faite jeudi, Vladimir Poutine a salué les "efforts assez énergiques et sincères" des États-Unis pour "mettre fin aux hostilités". L'envoyé spécial du Président russe, Kirill Dmitriev, a quant à lui affirmé que la rencontre pourrait relancer les relations entre la Russie et les États-Unis "si la rencontre se déroule bien".