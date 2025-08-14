Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La HAMA reçoit l'Association des Médias en Ligne


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 15 Août 2025


La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Mme Halimé Assadya Ali, a reçu ce vendredi 15 août 2025 une délégation de l’Association des Médias en Ligne du Tchad (AMET), conduite par son vice-président, Djimet Wiché. L'objectif était de renforcer la coopération et de trouver des solutions aux contentieux passés.


  Le vice-président de l’AMET a sollicité l'aide de la nouvelle direction de la HAMA pour mettre un terme au différend qui opposait les médias en ligne à la précédente équipe, notamment sur l'interdiction de proposer des services audiovisuels. Une décision que l'AMET avait contestée en justice, obtenant gain de cause auprès de la Cour Suprême.

 
Mme Halimé Assadya Ali a reconnu l'existence de problèmes dans la profession et a affirmé l'engagement de la HAMA à assainir le secteur en travaillant de concert avec les médias. Elle a toutefois précisé que le soutien de l'institution ne serait pas une "carte blanche pour des dérives".


