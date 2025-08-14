Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


Le Président du Sénat du Tchad, le Dr Haroun Kabadi, a reçu ce vendredi 15 août l'Ambassadeur de Côte d’Ivoire, S.E.M. Filbert Kouassi Gléglau.


 La rencontre avait pour objectif de renforcer les relations bilatérales et de consolider la coopération économique et sociale entre les deux pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


