Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Août 2025
Le Président du Sénat du Tchad, le Dr Haroun Kabadi, a reçu ce vendredi 15 août l'Ambassadeur de Côte d’Ivoire, S.E.M. Filbert Kouassi Gléglau.
La rencontre avait pour objectif de renforcer les relations bilatérales et de consolider la coopération économique et sociale entre les deux pays.
